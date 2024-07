Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. 17

El Fondo de Pensiones para el Bienestar deberá invertir sólo en pesos mexicanos y como parte del margen que tiene no debe disponer más de 5 por ciento de su saldo en títulos de instituciones de banca múltiple, empresas productivas del Estado, y personas morales diferentes a instituciones de crédito; tampoco deberá poner más de 20 por ciento en títulos de banca de desarrollo, FIRA, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismos internacionales y entidades multilaterales

Dentro del régimen de inversión al que está sujeto, también se puntualiza que no más 25 por ciento de su saldo puede quedar en depósitos a plazo, así como el uso de reportes no debe captar más de 40 por ciento de su saldo. A la vez no hay límites para el saldo que puede quedar en cuentas de liquidez –que engloban los depósitos a la vista, con plazo de un día hábil, y otras cuentas que se utilicen para administrar recursos de disposición inmediata– ni títulos gubernamentales.

El organismo sólo podrá invertir en instrumentos financieros nacionales que cuenten con al menos dos calificaciones de nivel alto; en el caso de Standard and Poor’s igual o mayor a mxAA; en el de Moody’s, a AA.mx, y en el de Fitch, AA (mex) para deuda a largo plazo valuada a escala nacional.