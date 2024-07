Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. a12

Emilio Maurer mira desde lejos y con pena las complicaciones en las que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se ha enredado. Con la salida del técnico Jaime Lozano de la selección nacional a mitad del proceso mundialista, el organismo se exhibió de nueva cuenta en sus métodos de trabajo y, sobre todo, en la falta de un proyecto sólido para impulsar este deporte en el país.

Desde el fracaso en Qatar no ha habido un proyecto firme y a morir. La forma en la que salió Lozano no fue la debida, pero era un técni-co sin mucha experiencia y a la selección debe llegar lo mejor , dijo Maurer, ex directivo de la FMF.

Todo han sido dichos y desdichos en la Federación. Apenas hace 15 días, Ivar Sisniega, presidente del organismo, respaldó a Lozano pese a la temprana eliminación en la Copa América. No obstante, el timonel quedó fuera el miércoles del Tricolor debido a que no aceptó seguir en el proyecto como auxiliar de un técnico con mayor experiencia, versión ya pública desde hace días.

La destitución de Jimmy fue confirmada mediante un comunicado, como ha sido costumbre por parte del organismo para hacer cualquier anuncio, sin que hasta ahora haya hablado ninguno de los directivos, como Juan Carlos La Bomba Rodríguez, comisionado de la FMF, o el propio Sisniega.

Lozano, quien alcanzó el bronce en Tokio 2020 con la selección Sub-23, dejó al Tricolor mayor con una estadística de 10 triunfos, cuatro empates y siete derrotas, al tiempo que su logro más relevante fue ganar la Copa Oro 2023. El timonel intentó un cambio generacional en el representativo, aunque no obtuvo el resultado esperado en la cancha y, como consecuencia, sufrió en la Copa América.