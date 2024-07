Pero entonces me dijeron que me fuera, así que volví aquí porque sabía que había sitio , explicó el hombre de 30 años.

Las autoridades francesas niegan que los desalojos tengan algo que ver con los Juegos Olímpicos, pero las asociaciones señalan que el acceso de los migrantes a refugios alejados de la capital se volvió repentinamente mucho más fácil.

Antes había que cumplir condiciones drásticas , afirmó Alauzy. “Pero ahora, antes de los Juegos, todo el mundo puede acudir. Es una lógica de ‘vamos a ofrecer soluciones temporales en París y asegurarnos de que se vacíen las calles’”, añadió.

Algunos de los migrantes expulsados rechazaron ir a un refugio, marchándose a pie cargando con sus sacos de dormir y otros objetos personales en bolsas de plástico.

Entre ellos estaba Hassem, sudanés de 27 años. No tomé el autobús porque en 15 días nos echarán de nuevo a la calle , aseguró.

¿Por qué nos excluyen? No he hecho nada malo, no he causado ningún problema. Sólo necesito un alojamiento estable , pidió.

En un informe el mes pasado, Revers de la Medaille, que agrupa a 80 asociaciones, indicó que París está siguiendo el ejemplo de lo que hicieron otras ciudades anfitrionas de los Olímpicos.

“Este verano, París y su región podrán presentarse de una forma que las autoridades consideren favorable: una Ciudad de la Luz estéril, con su miseria casi invisible, sin zonas de vida informal significativa, barrios y bosques ‘limpios’, sin mendigos, consumo de drogas ni trabajo sexual”, subrayó el documento.

Según datos oficiales, antes de la justa, el ayuntamiento ya trasladó a 5 mil 200 personas sin techo de la ciudad. Al mismo tiempo, las asociaciones para la protección de los refugiados afirman que desde abril de 2023, cuando comenzaron los preparativos para la cita veraniega, más de 12 mil 500 personas fueron expulsadas de la capital francesa.