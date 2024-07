Madrid. La Biblioteca Nacional exhibe en la exposición Unamuno y la política: De la pluma a la palabra la única grabación de la voz del pensador español que se conserva, así como una conferencia de finales del siglo XIX en la que se intuye el germen de su famosa intervención en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, en la que pronunció la frase venceréis pero no convenceréis ante dirigentes del bando sublevado en la guerra civil.

La historiadora rechaza la idea de las paradojas que le achacan a Unamuno a lo largo de su trayectoria, apoyando a distintos bandos en diferentes momentos. “Me alzo en contra de esta teoría porque Unamuno pudo equivocarse –y con la guerra civil fue muy evidente–, pero era capaz de reconocerlo: las paradojas eran una manera de encontrar la verdad filosófica”, destacó.

Debido a sus posicionamientos políticos, como sus críticas al fascismo o al antisemitismo, la polémica nunca se alejó de Unamuno. También llegó a decir que la lengua vasca debía morir y había que hablar castellano. Él pensaba que la lengua era la raza, término que rechazaba, y que es lo que unía a los hombres , apuntó.