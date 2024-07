Ángel Vargas

Ángel Vargas

Jueves 18 de julio de 2024

Si bien la lectura tiene un impacto diferente en cada persona, el punto en común entre quienes ejercitan esa actividad es que les cambia la vida , según Paloma Saiz Tejero, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad AC.

Leer abre una serie de expectativas y de conocimientos que normalmente no se tendrían; te hace mucho más crítico y te da armas para defenderte todos los días de tu vida; no te va a hacer más guapo ni más rico; esos libros que te dicen que tales cosas van a ocurrir si los lees, son pura mentira, no es así, ni siquiera te harás más inteligente; pero sí te permite tener la claridad para decidir qué quieres hacer y qué no.

De allí que el fomento a la lectura sea para ella y los demás integrantes de dicha brigada una causa que, aseguró, “hemos defendido desde hace muchísimos años. Que la gente encuentre sus libros y realmente los disfrute, que no sea decir: ‘tengo que leer, qué güeva’; no, todo lo contrario, que encuentre qué tipo de libros son los que le gustan y los goce”.

La promotora cultural hizo tales reflexiones a propósito de que la Brigada para Leer en Libertad AC es la invitada de honor de la cuarta edición del Festival de Fomento a la Lectura y la Cultura de Hidalgo Huehue Huitzilíhuitl, que se realizará en Tizayuca, Hidalgo, desde mañana y hasta el próximo domingo.

Crisol de la gastronomía, las artes y la literatura