Jueves 18 de julio de 2024, p. 4

Oaxaca, Oax., La exposición fotográfica Ver a Toledo se inauguró ayer en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), la cual cuenta con la participación de más de 20 fotógrafos, quienes muestran la forma en la que observaron al artista plástico Francisco Toledo (1940-2019). Esta exhibición forma parte de una serie de actividades realizadas por la Asociación Civil Amigos del CFMAB y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca por el aniversario natal del pintor y filántropo.

La muestra, explicó Sara López Ellitsgaard, presidenta de la asociación civil, refleja cómo veían los fotógrafos a Francisco Toledo en el día a día, más allá del tema noticioso, por lo que se priorizó la presentación de fotografías nunca antes vistas del filántropo.

López Ellitsgaard refirió que el 17 de julio, fecha del cumpleaños del maestro Francisco Toledo, es un día difícil; sin embargo, a ella y su familia les brinda felicidad poder celebrar el aniversario, más ahora que han podido realizar esta exposición, en la que incluso recibieron fotografías cuya existencia desconocían.

Además, destacó que este es un cumpleaños de Francisco Toledo que será festejado por sus seres queridos en compañía de las personas que lo querían, ya que al artista no le gustaba hacer grandes celebraciones, las cuales se limitaban a partir un pastel con los colaboradores del Iago y eso era todo. Pero en esta ocasión se conmemora con tres exposiciones, una en el CFMAB, otra en el Centro de las Artes de San Agustín y una más en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.

Sara López añadió que en la muestra se pueden apreciar distintas etapas de la vida del pintor, aunque lamentablemente no se cuenta con imágenes de cuando era niño, pues entonces no era tan común un registro como lo es ahora; no obstante, se encuentran gráficas de la juventud de Toledo hasta casi sus últimos días.