n su Historia de la eternidad, Jorge Luis Borges propone varias reflexiones, entretejidas con la ficción, sobre el tiempo infinito, ese artificio espléndido que nos libra, al menos de manera fugaz, de la intolerable opresión de lo sucesivo . El escritor argentino imagina, a partir de la doctrina de los ciclos y el tiempo circular, hombres eternos para quienes la muerte no existe. Esta infinita perspectiva cambia las ocupaciones de esos hombres. Así, por ejemplo, los políticos pierden su empleo, devenido tan inútil como absurdo en un mundo donde el temor de la muerte ha dejado de existir y se convierten en cómicos de la legua, concluye Borges con esa magnífica ironía de Dios que le dio a la vez los libros y la noche. La burla es sangrienta, pero no deja de basarse en la cruda realidad: los políticos no tienen otro destino que el de distraer y provocar la risa del público.

Nada tan verídico cuando se observa la actuación diaria de los grandes de este mundo . ¿Para qué hablar en Francia de Donald Trump o de un dictadorzuelo del Tercer Mundo cuando se asiste a diario al cómico espectáculo de los políticos franceses?