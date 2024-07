Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. 29

La alcaldía Cuauhtémoc modificó el proyecto de presupuesto participativo 2024 de los residentes de la colonia Hipódromo, quienes decidieron el año pasado con sus votos destinar 2 millones 120 mil 384 pesos para el pago de un despacho jurídico que lleve litigios en los casos en que los vecinos tengan inconformidades en materia de construcciones, desarrollo urbano, estudios de uso de suelo y ambientales, entre otros temas.

Señalaron que la alcaldía emitió una licitación pública en la que indica que los vecinos de la colonia no podrán realizar la defensa jurídica de construcciones irregulares o en materia ambiental porque sólo recibirán asesoría técnico-jurídica individual o grupal elaborado por un abogado especialista en las materias descritas en este dictamen técnico, con cédula profesional para ejercer la licenciatura en derecho acreditada por la Secretaría de Educación Pública, la cual deberá ir acompañada de un archivo electrónico sobre el tema por el que se proporciona la asesoría .