Jueves 18 de julio de 2024, p. 27

A la coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila, no le preocupa la mayoría calificada en la tercera legislatura, pues asegura que la tendrá porque habrá afinidades con diputados de otras bancadas, como Movimiento Ciudadano, para sacar temas de interés común, desde nombramientos como el del fiscal y de planeación –que estará encabezado por una mujer–, hasta reformas constitucionales como el Sistema de Cuidados propuesto por la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina.

En entrevista, Ávila quien busca repetir como líder de los morenistas al menos el primer año de la legislatura, adelantó que propondrá al resto de los grupos un plan que va desde la reducción de comisiones y fomentar los parlamentos abiertos, hasta solicitar un incremento presupuestal que se destine principalmente al mantenimiento y remodelación de los edificios patrimoniales y el Congreso, cuyos dictámenes de protección civil cuestan más de 33 millones de pesos, así como la renovación de enseres y equipo obsoleto.

Asimismo, se conformará un equipo técnico que atenderá las agendas de cada uno de los grupos y asociaciones parlamentarias, además de que decidirá cuáles son los dictámenes en los que hay consenso para que puedan aprobarse.