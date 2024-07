Por si las recientes derrotas electorales y los terribles resultados de su dirigencia no fuesen motivo suficiente para intentar cambiar de rumbo, las fuerzas cacicales que hoy interpretan orquestadamente las indicaciones y pautas de Alejandro Moreno han decidido votar para permitirle continuar al frente del partido; con ello no sólo dirigen el timón hacia el precipicio, también traicionan su principio fundacional de no relección. Son muchos los priístas que se han manifestado en contra de la asamblea en que el PRI modificó sus estatutos –en una escena que parece de la película de Luis Estrada La ley de Herodes–, a la que acusan de ilegal e ilegítima. Pero ellos, los hoy detractores de Alito, son también responsables del monstruo que crearon y alimentaron durante años.

Como nunca, el tricolor está dividido; aun así, de un bando y del otro, siguen siendo lo mismo. Misma voracidad de obtener el poder por el poder. Quien ya no es el mismo es el pueblo de México que, a través de la democracia, los ha separado del cargo. Conviene más a los disidentes de Alejandro Moreno ser expulsados de su partido que renunciar a él, la expulsión les daría la connotación de víctimas que cayeron luchando por rescatar a una organización que, hay que decirlo, no puede ser rescatada, ya que con sólo nombrarla provoca repudio y desconfianza. Si se logra evitar la relección de Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI, no se habrá rescatado mucho, a lo más un partido en estado vegetativo que ni cambiándole de nombre podrá caminar de nuevo o deshacerse del significado de corrupción que durante décadas construyó.

Habrá de tener muy claro el pueblo de México, que regocijado ve el desmorone de un PRI que sacó del poder, que los males que lo caracterizan no son exclusivos de sus filas o militancia, ya que no se crea ni se destruye, se transforma, y que las viejas mañas provenientes de la sed de poder tienen la capacidad de mutar en otros partidos.

Hoy Morena no tiene oposición fuera de sus filas, habrá de evitar que se construya dentro de las suyas y con ello que intereses ajenos a la Cuarta Transformación puedan hacer daño a la causa por la que el pueblo de México votó mayoritariamente. Habrá de evitar que la ambición por el cargo, o la marea de la cargada, se antepongan a un proyecto que no pertenece a particulares, sino al pueblo en general, pues es él, el pueblo de México, quien mandató una transformación. Lo hizo con conciencia y congruencia, tan es así que la Cuarta Transformación alcanzó el plan C para tener mayoría en el Congreso, por ello intentar cancelar por antipatías a quienes fueron elegidos en la elección parte del mismo lugar del que surgen los absurdos reclamos opositores al electorado por haber decidido dar continuidad a la transformación del país, cuando ellos no ofrecieron nada aparte de regresar a su esquema de saqueo y olvido a las necesidades de la gente.