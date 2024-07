Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ayer que antes de que concluya su gestión quiere que se imponga una clausura definitiva a la mina a cielo abierto Sac-Tun (antes Calica), en Playa del Carmen, Quintana Roo, propiedad de la firma estadunidense Vulcan Materials.

El jefe del Ejecutivo aseguró en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional que su gobierno ha puesto todo de su parte para conseguir un acuerdo con los accionistas de Vulcan para que no continúen con el ecocidio que causan con la explotación de la mina, que actualmente está clausurada por la autoridad ambiental y bajo un proceso de arbitraje internacional. Hicimos todo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa Vulcan. No están bien asesorados, creo que les afecta el tener abogados mexicanos muy acostumbrados a la transa, y están pensando que pueden, una vez que ya no estemos nosotros, recuperar sus fueros, cuando está de por medio la destrucción del territorio. Ya no es posible que sigan utilizando esa parte del territorio, Calica, como banco de materiales , manifestó.

Las autoridades mexicanas ordenaron detener en 2022 la extracción de piedra caliza para ser exportada a Estados Unidos por Vulcan, que reclama una indemnización de más de mil 500 millones de dólares al gobierno mexicano, que ha anunciado sus planes de que la mina se convierta en un área natural protegida.