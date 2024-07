C

Conciertos para la segunda mitad de 2024

Conocer la cartelera de conciertos a realizarse en el segundo semestre de este año provoca una mezcla de sensaciones, algunas no muy buenas –por eso del varo. La mencionada programación justifica lo expresado por la promotora al reconocer a la Ciudad de México como la metrópoli con más festivales en todo el planeta . Y para muestra, sólo mencionaremos algunas actividades anunciadas para el antes nombrado Foro Sol, ahora con el rutilante nombre de Estadio GNP Seguros: Bruno Mars lo inaugura con dos fechas: 10 y 11 de agosto; mientras el 31 Caifanes se plantará en el ahora llamado Estadio; por su parte Metallica estará el 20, 22, 27 y 29 de septiembre en el multicitado escenario. El tres de octubre regresa la leyenda Eric Clapton y los días cinco y seis The Killers. El mes más grueso será noviembre: Blink-182, el 9 ; Iron Maiden el miércoles 20 acompañado de Disturbed; y para el 12 y 14 del penúltimo mes del año Sir Paul McCartney presenta su gira Got Back Tour. Y el día 22 estarán Los Fabulosos Cadillacs. Y mejor ahí le dejamos.

Pd: homenaje en agosto a José Agustín en el Tianguis del Chopo a 80 años de su natalicio. En lenguaje de personaje joseagustiniano sería: chido reve chopero para recordar el aterrizaje, hace un guato de añejos, del maese que escribió un buen de rollos literarios sobre el rock y el rol que tiraron chavos y chavas de las pasadas cinco décadas por estos lares. Salú.