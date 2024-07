B

ob Menéndez, senador del Partido Demócrata, literalmente babeaba odio contra México y el presidente López Obrador. Era la cabeza del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta y ejercía mucho poder sobre las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Cada arremetida contra nuestro país era celebrada ruidosamente por la comentocracia local. Alguna vez dijo: Debemos aumentar drásticamente nuestro involucramiento con México, no puede tratarse sólo de economía. Tiene que ser sobre seguridad y protección también, así como en cuestiones de democracia. Y me temo que en México vamos en la dirección equivocada . Involucramiento en democracia significaba provocar una intervención estadunidense. El senador Menéndez ya no encabeza el comité y resultó un pillazo; probablemente pasará varios años en la cárcel. Fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias; recibía mordidas de funcionarios egipcios hasta en lingotes de oro. ¿No sería eso lo que buscaba cuando atacaba a nuestro país? Hubiera hablado en plata. Siempre están a la mano Marko Cortés y Alito Moreno para negociar lo que sería la Operación Coahuila II .

Madruguete en la mañanera