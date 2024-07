El Poder Judicial ya usa la política todos los días

asta ahora se entera uno de que ser sometido a voto popular es convertirse en político.

Ese instrumento fundamental de la democracia que se aplica todos los días en las fórmulas más diversas se convierte en político, según la carta abierta enviada a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por 42 jueces y magistrados, por el solo hecho de hacerlo público. No necesariamente.

Un ejemplo entre miles son los concursos. Si fuera como dicen los firmantes, los otros dos poderes destacarían lo político frente al supremo Poder Ejecutivo y lo político frente al legislador. Sus funciones constitucionales pasarían a segundo término. Pero en los poderes no se elimina la función política que está presente en todo, ni dejan de serlo el presidente que ejecuta y los diputados y senadores que legislan. Los mismos jueces, hasta ahora no electos directamente, utilizan la política todos los días, y lo hemos comprobado hasta el más bajo nivel con entrevistas en lo oscurito. Y lo más grave, usar la interpretación en política, como lo han hecho, para enfrentar al Ejecutivo. Elegirlos por el pueblo centraría lo judicial en interpretar y lo político en su función social.

Tere Gil

Corresponsabilizar a jueces de los delitos de sus liberados, plantea

Respecto a la polémica sobre la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo con que los jueces y magistrados sean elegidos por voto universal, libre y secreto de los mexicanos, porque será más democrático, menos perverso, más trasparente y justo. Además, porque es mejor que alguna vez Juan Pueblo se equivoque a que siempre acierten los gobernantes, las camarillas partidistas y los poderes fácticos.

No pocas sentencias del PJ son absolutamente políticas, partidistas incluso, claramente parciales, para favorecer intereses privados, extranjeros incluidos, inferiores al supremo interés nacional.

Además, me permito proponer que los jueces que liberen a delincuentes de alcurnia (cuello blanco) y delincuentes plebeyos (crimen organizado y desorganizado) con leguleyismos y huizacheadas sean corresponsables de los delitos que cometan éstos una vez liberados y se les imponga 50 por ciento adicional a la sanción imputable al infractor.

Gustavo Monterrubio Alfaro

Aclara José Blanco una corrección a su artículo

No suelo quejarme del corrector que mira mis artículos, aunque numerosas veces no coincida con su criterio. Sobre todo, la corrección de estilo, porque el estilo es algo personal; después de tantos años de hacerlo, no me equivoco con la forma o el giro que uso al decir esto o aquello. Puedo usar las itálicas con distintos propósitos, pero al corrector no le gustan las itálicas.