Jim Cason Y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2024, p. 26

Milwaukee. A pesar de que los republicanos se enfocaron en este segundo día de su convención nacional en cómo los inmigrantes ilegales están amenazando al país, destruyendo las escuelas y matando a ciudadanos, legisladores y estrategas de ese partido resaltaron los avances para atraer a latinos a sus filas y algunos pronosticaron que Donald Trump captará hasta 50 por ciento del voto en ese sector.

Sondeos emitidos por la encuestadora Harris Poll registraron ayer que los latinos republicanos tenían un nivel de entusiasmo muy alto sobre su candidato Trump, mientras sus contrapartes demócratas están mucho menos animados por su candidato Joe Biden. En términos del voto hispano, lo mejor que le podría haber ocurrido al Partido Republicano fue Donald Trump y su giro hacia el populismo económico , explica Alfonso Aguilar, director de Hispanic Engagement del Republican American Principles Project.

Pero la dificultad de esta tarea fue evidente ayer cuando republicanos latinos intentaron explicar cómo sus comunidades podrían apoyar a un candidato y un partido que hoy continuó vilipendiado a los inmigrantes ilegales y que dedica buena parte de su convención a reiterar cómo los inmigrantes minan y hasta amenazan a Estados Unidos.

María Elvira Salazar, diputada federal republicana de Florida, comentó hoy que Trump podría ser el primer presidente en la historia del país que logra obtener más de 50 por ciento del voto latino . Aunque otros sugirieron que un éxito sería conquistar de 40 a 45 por ciento de ese voto, resulta extraordinario que un ex presidente y candidato que repetidamente acusa a mexicanos de ser violadores y criminales pueda alcanzar ese nivel potencial de apoyo.

Y ahora no es sólo Trump, sino su nuevo candidato vicepresidencial, el senador por Ohio J.D. Vance, quien está alineado en ese tema con su jefe. En un video de campaña emitido hace dos años, Vance declara ante la cámara: “¿Eres un racista, odias a los mexicanos? ‘Los medios nos llaman racistas por querer construir el muro de Trump.. Nos censuran, pero ocultan la verdad. La frontera abierta de Joe Biden está matando a ciudadanos de Ohio. Más drogas ilegales y más votantes demócratas están inundando a este país. Este tema es personal. Casi perdí a mi madre por el veneno que está llegando a través de la frontera. Ningún niño debería crecer como huérfano’”.

Expectativa de obtener mejores salarios

En un evento patrocinado por Axios y Univision en torno a la convención, se le preguntó a Salazar acerca de estos comentarios. “Realmente no son palabras muy bonitas. Pero el hecho es que si la oportunidad está ahí para un mejor salario o una mejor oportunidad para que tu hijo vaya a una mejor escuela, si no tienes inflación, si la frontera no está abierta… Hace cuatro años, vean la economía: todo hispano estaba trabajando”, insistiendo en que durante la presidencia de Trump todo era mejor para los latinos.