Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2024, p. 31

Casi un mes después de que se cometió una represión policiaca en Perote, Veracruz, en la que fueron asesinados dos campesinos, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los hechos y aseguró que no habrá impunidad.

Reveló que ayer su gabinete de seguridad le informó que son dos los agentes detenidos por esos sucesos en los que participaron elementos de la extinta Fuerza Civil, a quienes se le involucra en el homicidio de los dos labriegos y la represión contra decenas más en el poblado de Totalco.

En la conferencia de ayer, a pregunta sobre el tema, el mandatario se pronunció por primera ocasión sobre los hechos del pasado 20 de junio:

Estamos informados desde que se dieron los hechos, muy lamentables. No debió actuar así la policía del estado. Nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe utilizar la fuerza, y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos .

El 20 de junio, campesinos de la comunidad de San Antonio Totalco bloquearon la carretera federal Perote-Puebla en protesta por las actividades de la planta de alimentos para animales Granjas Carroll, a la que responsabilizan de contaminar los mantos acuíferos de la región y de acaparar el agua. Policías que intentaron desalojar la manifestación ultimaron a los hermanos Alberto y Jorge Cortina Vázquez, e hirieron a varios labriegos más.