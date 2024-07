Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de julio de 2024, p. 30

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Representantes de Protección Civil (PC) acudieron ayer a la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó, en busca de rescatar a más de cien personas que se encuentran resguardadas en un auditorio ubicado junto a la escuela de esa localidad, pero se negaron a salir por falta de condiciones de seguridad.

Uno de los representantes del grupo dijo: “Nos quisieron ayudar, pero no vinieron con seguridad, sólo llegaron tres personas en dos camionetitas y como somos 120, no cabemos; además, los habitantes de la Fracción Tzanembolom, que están con Los Herrera, quieren que salgamos para emboscarnos a 100 o 500 metros y no podemos arriesgarnos; tenemos miedo de que nos asesinen”.

Agregó: Pedimos a Protección Civil que nos ayude, pero con seguridad, que haya helicópteros vigilando arriba, porque hay gente en las calles que anda rondando el territorio; han comentado que van a poner bombas y tenemos miedo .

Recordó que el miércoles de la semana pasada dejaron sus casas para refugiarse en la escuela, debido a que los hombres armados de la Fracción Tzanembolom atacaron a balazos la localidad.