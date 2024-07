Hasta la fecha, no hay artistas latinos en las listas top de discos o canciones del año, pero Bad Bunny, Peso Pluma, Fuera Regida, Karol G, Rauw Alejandro, Aventura y Carín León se encuentran entre los 200 más escuchados en Estados Unidos durante la primera mitad de 2024.

Y aunque el puertorriqueño Bad Bunny sigue siendo el artista latino con más escuchas en Estados Unidos , los otros tres artistas latinos que superaron los 100 millones de reproducciones de audio bajo pedido durante la primera mitad de 2024 son mexicanos: Peso Pluma, Fuerza Regida y Junior H.

Variantes físicas, gran éxito

No es sólo la economía del streaming la que está en auge. Las variantes físicas de los álbumes (múltiples lanzamientos del mismo disco, que a veces contienen pistas adicionales o con un diseño diferente) han crecido constantemente en popularidad desde 2020.

En 2024, las ventas de álbumes físicos aumentaron 3.8 por ciento en relación con el año anterior, al pasar de 23.8 millones a 24.7 millones, según descubrió la empresa de datos y análisis en su informe.

Pero no es cualquier artista el que crea más variantes físicas de sus lanzamientos. Quienes han tenido los 10 álbumes más vendidos también han lanzado el mayor número de versiones. Eso incluye a Taylor Swift, Billie Eilish y Beyoncé, así como a artistas de K-pop como Tomorrow x Together, Ateez y Twice.

En 2024, el promedio de variantes de un álbum entre los 10 más vendidos es de 22: siete ediciones en vinilo, 13 cedés y dos casetes.

Para los álbumes en el ranking de los 101 a los 500 mejores, sólo hay alrededor de cinco variantes por lanzamiento, y de 501 a mil, cuatro.

Hemos visto una tendencia constante de que los álbumes en la cima de las listas emplean cada vez más variantes físicas , dice Marconette.