Familiares del francés, directivos del club y varios ex jugadores lo acompañaron en el Bernabéu, que cerró su cubierta para el acto celebrado a mediodía. Varios niños vinculados a la fundación de Mbappé acudieron también a la presentación, a los que les dijo: Fui como ustedes, tenía un sueño y hoy lo realizo. Con pasión puedes realizar todo lo que quieras .

Veo a mi familia tan feliz, a mi mamá llorando, es un día increíble. Esto significa mucho para mí. Gracias a todos los madridistas que desde hace muchos años me han dado mucho cariño, eso va directamente a mi corazón. Ahora tengo otro sueño, estar a la altura de este club, el mejor de la historia, voy a dar la vida por este equipo y este escudo.

Con el número 9 a la espalda, Mbappé sonrió y saludó a los fanáticos que coreaban su nombre, y abrazó a Pérez y a la ex estrella y ex entrenador del Madrid Zinedine Zidane, quien invitó al delantero francés a visitar el club de la capital de España por primera vez cuando era apenas un adolescente.

Las enormes pantallas del remodelado estadio mostraron el mensaje Bienvenido, Mbappé . Además, se emitieron algunos de los momentos más icónicos de la historia del club, mientras por los altavoces se escuchaba Nessun dorma, así como un video sobre la carrera de Mbappé, incluyendo fotos en las que aparece de niño con la equipación del club y posando con otra estrella del Madrid, Cristiano Ronaldo.

Pérez dijo que la presentación de Mbappé es un acto histórico para el club. Has conseguido tu sueño, porque no te has rendido nunca. Kylian, gracias por hacer un esfuerzo por vestir esta camiseta de las 15 copas de Europa .

“La prioridad ahora es adaptarme bien en el equipo y después va a ser mucho más fácil, porque juego en un ‘equipazo’”, declaró Mbappé.

Ahora soy jugador del Real Madrid, quiero únicamente pensar en cómo puedo ganar. El peso de la historia es un legado, pesa mucho sobre los hombros cuando te pones la camiseta, pero me lo tomo más bien como un privilegio. He tenido la suerte de jugar en grandes clubes antes, en el Mónaco, que forma muy bien a los jugadores jóvenes, el PSG, y ahora el Real Madrid , rememoró.

El internacional dejó claro que aunque puede jugar en las tres posiciones de arriba , lo hará donde quiera Carlo Ancelotti. “Lo más importante es estar bien física y mentalmente para ayudar al equipo. Dónde voy a jugar está bien para los periodistas, pero para mí no es un debate. Me importa participar y demostrar que puedo ayudar a Madrid.