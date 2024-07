No varió en nada los fundamentos y motivos de su acuerdo anterior, básicamente porque no hay precepto legal que respalde el ilegal recuento , indicó.

En la demanda presentada ante la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Rojo de la Vega reitera que no existen elementos para que los magistrados locales ordenen la apertura de todos los paquetes ni su recuento, pues no existe una diferencia mayor a uno por ciento entre el primer y el segundo lugar, que es el requisito de ley para volver a contar todos los sufragios.

Manifestó que hubo una interpretación incorrecta sobre los precedentes de Puebla y Campeche, pues a diferencia de esos casos, en la Cuauhtémoc no hay pruebas claras de vulneración de la cadena de custodia, boletas falsificadas ni de otras anomalías alegadas por los morenistas.

Asimismo, consideró que hubo una incorrecta interpretación al principio de certeza jurídica donde pone en duda las actuaciones que llevó a cabo la ciudadanía como autoridad electoral en los distritos de la demarcación.

Fuentes de Morena informaron que presentarán un documento de tercer interesado a fin de mostrar pruebas que apoyen la sentencia del tribunal local.