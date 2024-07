Ángel Bolaños Sánchez

Miércoles 17 de julio de 2024, p. 32

La empresa Six Flags anunció que reubicará su proyecto de un nuevo juego mecánico en su parque de atracciones en la alcaldía Tlalpan, en una zona que no implicará derribar árboles, luego de que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó al corporativo que no autorizaría la tala de 151 ejemplares que implicaba su construcción.

La decisión de la Sedema y Six Flags fue considerada por vecinos de la demarcación como un logro a partir del rechazo que suscitó la intención de talar esa cantidad de árboles, con la organización de protestas frente al parque, reuniones vecinales para entregar escritos a las autoridades y a la empresa, e incluso llamados para iniciar un boicot contra dicho centro turístico.

Diego César Valdez, residente de la colonia Miguel Hidalgo, tercera sección, contigua al Parque Nacional Bosque de Tlalpan, que se construyó en un área de 45 hectáreas en lo que antes fue Reino Aventura, consideró acertada la determinación de la Sedema al advertir que haber permitido el proyecto en los términos que se planteaba originalmente hubiera significado una puerta de entrada para seguir depredando el bosque .