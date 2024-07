E

l pasado 11 de junio publiqué en estas páginas un artículo que titulé Los niños . Lo escribí entusiasmado por una conferencia que dio Felipe Martínez Rizo (FMR) en El Colegio de México: una aguda reflexión de cómo incorporar a los niños, desde que nacen, en el desarrollo intenso de la lengua, en un proceso que permita a los críos transitar desde ­ aprender a leer, leer para aprender ; un proceso que debiera terminar hacia los ocho años. Mi artículo seguía a FMR en sus agudas ideas de cómo organizar los niveles de prescolar, primaria y secundaria. Un mes después, el 4 de julio, fue designado ­Mario Delgado –por la presidenta electa–, secretario de Educación Pública. El golpe de realidad me indicó que mi entusiasmo de cuando escribí aquel ar­tículo, estaba desencaminado.

No es momento para reflexiones pedagógicas o didácticas. No es fecha para soñar con otra educación básica para los niños; el futuro de la sociedad, que en toda nación está por necesidad fincado en la educación, en México es por enésima vez pospuesto para un momento inexistente. La educación en México sigue siendo, en todo momento, un asunto en estado de ya resuelto desde el punto de vista programático. El asunto ya resuelto de hoy se llama Nueva Escuela Mexicana. Prohibido pensar. Sólo hay que lidiar y administrar el conflicto siempre presente en el sistema educativo. Mario Delgado ha mostrado dotes para contender con el conflicto: todo resuelto. Delgado y el SNTE serán los instrumentos para mantener la paz en el sistema educativo; esto no va de la orientación educativa.

Siempre hemos mantenido el futuro congelado. Fernando Solana contó alguna vez que el presidente López Portillo le dijo, al nombrarlo titular de la SEP: ahí te encargo eso; es muy conflictivo y cuesta mucho dinero . La construcción de futuro en que consiste la educación, se resume en una palabra que no puede ser más exigua: eso . Así ha sido durante toda la historia: eso demanda habilidades políticas para que las cosas no se desborden y se mantengan bajo control. Eso absorbe muchos recursos, pero no sabemos qué parte se gasta en educación, y qué parte en el costo de la estabilidad política.