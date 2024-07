También en Chiapas, uno más de los enfrentamientos . Recién se desataron ataques armados contra habitantes de Tzanembolom, conflicto en el que participan presuntos integrantes de las autodefensas El Machete, de Pantelhó, contra Los Herrera para intentar defender a las familias que están resguardadas en la escuela de la localidad. Los Herrera, coludidos con otros criminales, tuvieron el control durante dos décadas en el municipio de Pantelhó, colindante con Tzanembolom, hasta julio de 2021, cuando irrumpieron las autodefensas del pueblo El Machete. ¿Qué hizo el gobierno de Chiapas todo ese tiempo? Ahora envió unos militares que no intervienen porque dicen que no tienen orden.

Ante la inacción institucional, la comunidad organizó su guardia comunal, pero, lamentablemente, hoy la capacidad de fuego del crimen organizado la tiene cercada.

Luego de los recientes ataques, organizaciones, colectivos nacionales y de otros países, académicos y sociedad civil en general se unieron a las demandas de la comunidad. El Congreso Nacional Indígena alertó: El gobierno estatal de Michoacán y el gobierno federal están dejando sola a la comunidad de Ostula. No sólo no han hecho presencia para resguardar y defender al pueblo indígena de la Sierra Costa, sino que permiten que los atacantes puedan transitar por la región para reabastecerse de parque y armamento para mantener su guerra, a la que nuestras hermanas y hermanos resisten de manera heroica con organización y dignidad .

Por su parte, la Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas reivindicó la historia de esta comunidad que ha sido ejemplo de dignidad y organización en la defensa de su territorio y el ejercicio de su derecho a la libre determinación , recordando que en 2009 miles de comuneros de Ostula recuperaron cientos de hectáreas que estaban en poder de caciques locales. Y pregunto de nuevo: ¿quién de parte del Estado escucha la defensa, la denuncia, el acompañamiento nacional e internacional a los pueblos? En el caso de Michoacán semanas atrás se presentó el conflicto sobre el aguacate y vimos al gobernador del estado muy activo y diligente con el embajador de Estados Unidos para lograr la reanudación de la exportación de ese producto. Qué bien para los productores y la economía, pero ahora ante la emergencia en Ostula no se responde al llamado urgente: ¡Exigimos acción inmediata para desarticular los grupos criminales! ¡Exigimos respeto a la libre determinación de la comunidad nahua de Santa María Ostula!

Hace años un amigo con amplia experiencia me decía hay que recordar que no es lo mismo tener derechos que no tenerlos. Nuestro problema es que pareciera que para el Estado los derechos de los pueblos indígenas y de sus integrantes sencillamente en la práctica no existen.