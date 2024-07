Arzate consideró que a lo largo del proceso no habrá incidentes, ya que es una elección a modo , en la que hay muchas represalias, hostigamiento y persecución . El 29 de julio concluirán las votaciones de los más de 61 mil trabajadores afiliados.

Los integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) comenzaron la primera de las jornadas de votaciones para la renovación de su dirigencia sindical sin mayores incidentes, en un proceso en el que, al no tener contendiente al frente, se perfila Francisco Hernández Juárez a relegirse una vez más como secretario general.

La Planilla Verde de los Trabajadores, encabezada por el líder sindical, es la única cuyo registro fue admitido por la Comisión Electoral del mismo gremio que encabeza. Con una inminente ratificación en su cargo, Hernández Juárez estará por decimotercera vez al frente de la agrupación, y asegurará su cargo hasta 2028, cuando cumplirá 52 años como secretario general.

Arzate anticipó que presentará un recurso legal, aunque reconoció la complejidad de que prospere, ya que no es la primera ocasión en que impugna una elección sindical.