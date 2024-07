Sin resultados oficiales por parte del STPRM hasta el cierre de esta edición, María de Lourdes Díaz Cruz, líder del Movimiento Nacional de la Transformación Petrolera, anticipó que no habrá sorpresas para que los actuales líderes seccionales se relijan o den paso a integrantes de sus grupos cercanos, en una contienda que consideró a modo .

A través de un video se denunciaron agresiones a trabajadores que se ve que son retirados ante los gritos de unidad, unidad .

Nos dicen que somos petropiratas y no nos dejan votar, pero nos quitan la cuota sindical , agregó López Pérez. Explicó que fueron basificados por el Programa de Estabilidad Laboral del gobierno federal, por lo que acudieron a ejercer su derecho al voto con documentos que acreditaban su plaza laboral.

En otros videos, presuntamente de la sección 14 de Tabasco, también se observan jaloneos. Desde el domingo ya estaban amedrentando a los votantes , se acusa en las publicaciones difundidas en la red social X.