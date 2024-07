Reiteró su condena al ataque sufrido por el empresario y político, quien se perfila para ser el candidato del Partido Republicano por la presidencia de Estados Unidos. Qué bueno que está bien porque continúa la contienda sin contratiempo. La violencia en general y la política en particular es condenable, subrayó Sheinbaum.

No habrá ningún cambio en la seguridad porque nos aleja demasiado de la gente, informó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al referirse al atentado contra Donald Trump en Estados Unidos. Señaló que la Cuarta Transformación se ha distinguido, y así seguirá, por estar cerca de la gente, en el territorio.