Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2024, p. 5

En una nueva condena al atentado en contra de Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la violencia es una expresión irracional que no resuelve ni beneficia, sino todo lo contrario. Estas prácticas enrarecen el ambiente político y producen miedo, desconfianza, es muy inhumana. En política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir .

Sin embargo, desestimó que el ataque a Trump pueda ser un factor que genere incertidumbre en la economía de México, afortunadamente, no se asesinó al ex presidente Trump; eso a lo mejor sí nos hubiese afectado, hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión .

Comentó que él se enteró de la agresión durante su gira en Puebla, detallando que fue la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien le informó de este episodio, por lo que se abocaron a buscar más información al respecto. En ese momento había muy pocos datos, por lo que cuando se pudo confirmar, aún con poca información, emitió su mensaje en redes sociales para expresar su condena al ataque.