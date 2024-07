Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2024, p. 4

El homicidio del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, debe tratarse como un expediente abierto cuya resolución corresponderá a la próxima administración, y no deberá quedar sospecha de lo sucedido, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería fundamental su esclarecimiento no sólo para sancionar a los responsables, sino sobre todo, por el mensaje de la no repetición, nunca más esas atrocidades, esas infamias, que nunca más se toleren y mucho menos si son crímenes de Estado .