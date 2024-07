Alonso Urrutia y Emir Olivares

Martes 16 de julio de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay que tenerle miedo a la reforma judicial, pero tampoco hay que aceptar chantajes. No pasa nada, nada, nada, nada. El pueblo de México es muy responsable. ¿Y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo elige a los jueces, a la mitad de mujeres, a la mitad de hombres en un proceso democrático?

En conferencia de prensa, López Obrador también se refirió a los criterios que deberán prevalecer en la asignación de diputados y senadores plurinominales, que tiene un efecto directo en si esto permitirá que haya una mayoría calificada de su movimiento. Cuestionó las interpretaciones que pretenden imponer en el bloque opositor sobre la legislación que regula esta distribución, pues claramente, señaló, la Constitución establece que esta asignación se realiza por partidos, no por coalición.

“La Constitución es muy clara: no es que un poder lo decida, la Constitución establece que los plurinominales se van a distribuir por partido, y estos opositores conservadores quieren que no sea así, sino que sea por coalición (…) esto es importante que se aclare para que no engañen”.