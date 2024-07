E

s sabido que Gabriel García Márquez era de gusto musical ecléctico. Escuchaba de manera fluida música antigua, clásica y popular: vallenatos (principalmente), boleros (su pasión), tangos (que gustaba cantar), rancheras, sones cubanos, mambos y demás géneros caribeños. Argüía que nunca había entendido cómo una persona que pretendía ser culta no tuviera la música como uno de los elementos más importantes de su formación.

“Soy un melómano empedernido. Cuando digo mi lema ‘lo único mejor que la música es hablar de música’, sigo creyendo que es la pura verdad. He escuchado tanta música como he podido conseguir. Tengo una enorme colección de música del Caribe. Desde las canciones de Rafael Hernández y el trío Matamoros, hasta las plenas de Puerto Rico; los tamboritos de Panamá; los polos de la isla de Margarita, en Venezuela, o los merengues de Santo Domingo. Y, por supuesto, lo que más ha tenido que ver con mi vida y con mis libros, los cantos vallenatos de la costa del Caribe de Colombia. De muy niño vi al primer acordeonero, una verdadera revelación para mí. Después descubrí la literatura y me di cuenta de que el procedimiento es el mismo.”

La música, lo confesó, era el centro de su universo: Dicen que uno vive donde tiene sus libros, pero yo vivo donde conservo mis discos, que tengo por miles. Oigo unas dos horas de música. Es lo que más puede relajarme y ponerme en mi tono. Siempre se lo digo a mis amigos Jiménez, Molina y Restrepo .

Decía que cuando escribió Cien años de Soledad, en México, escuchó hasta la saciedad los Preludios para piano de Claude Debussy. En cambio, no volvió a escuchar a Mozart durante años, porque le asaltó la idea perversa de que Mozart era inexistente, ya que cuando es bueno es Beethoven y cuando es malo es Haydn.