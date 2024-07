Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2024, p. 8

Estaban sentados en el patio de comidas del centro comercial caro de la ciudad. Ella tenía uñas rojas extralargas, pelo platinado y un bronceado de tono anaranjado, como una mujer de la farándula argentina de los años 90. Él llegó tarde, vestía un traje sobrio pero costoso que no lo definía en su oficio, aunque dejaba claro su estatus social. Ambos estaban enterados de lo que significaba ser figuras públicas. Adriana Brodsky, por su condición de actriz reconocida, y Tata Yofre, por ser el jefe de inteligencia de los servicios secretos de Argentina.

Entonces el jefe de los espías no sólo era reconocido por la población civil, sino que también se mostraba como celebridad con la frivolidad de la época. Eran principios de aquella década, imperaba una estética de la crueldad que concebía la realidad como el empobrecimiento proporcional a la negación de la cultura como derecho. Muchos de quienes se dedicaban a los servicios secretos de inteligencia en Argentina transitaron el periodo de la dictadura a la democracia sin ninguna dificultad.

Este año, el Tata reapareció en cadena nacional, intentando bajar la cifra de desaparecidos de la dictadura militar. Fue elegido por el gobierno de Javier Milei como la cara visible del negacionismo de ese periodo. Que la discusión sobre las desapariciones forzadas de la dictadura sea tratada por el gobierno vigente causó gran rechazo. Periodistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que si se cuentan 30 mil se debe a la destrucción de archivos por los militares; es el número que se pudo reconstruir, teniendo en cuenta la forma en que intentaron borrar los crímenes sistematizados. El Tata ahora se presenta como un autor de historia argentina, aunque no faltan quienes murmuran que sus materiales periodísticos fueron tomados de los archivos de los servicios que manejó.

La discusión misma puede leerse como degradación del debate político, impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo currículum incluye la organización de visitas a represores presos.

En 1990 el Tata y Brodsky ya se habían casado en Paraguay, otro símbolo de la época; de vuelta, también lo hicieron en Buenos Aires, una vez sancionada la ley de divorcio. Tiraron la casa por la ventana. Quisimos hacer algo íntimo, pero no se dio , dijo Adriana a los reflectores. La lista de invitados fue una combinación de celebridades y políticos fundidos bajo el mismo festejo. Del archivo de Crónica Tv quedó una entrevista a Celia Cruz en la ceremonia. Se la ve engalanada, pegada para una foto con el entonces presidente Carlos Menem, que portaba una enorme sonrisa. La periodista comienza el diálogo diciendo que no sabía que Celia Cruz era amiga de los novios, a lo que la diva responde: Realmente me invita Jerry Masucci, porque es bien amigo de Yofre; con Yofre nos conocíamos y a ella (Brodsky) la conocí esta noche, pero estoy muy emocionada de estar en este matrimonio de esta gente tan linda, y ya desde hoy somos amigos .

Entre 1959 y 1975

Una entrevista de archivo muestra las oficinas de Jerry Masucci en Nueva York. La cámara pasa por un pasillo angosto por el que cabe una persona a la vez. En dorado, sobre una puerta negra se distingue el nombre del sello Fania y abajo el de las otras compañías manejadas simultáneamente por Masucci: Vaya, Inca, Tico, Alegre y Cotique. Un sello es como un equipo de beisbol. Si eres el mánager ganador tienes poder, pero sólo eres tan bueno como tus jugadores. Combino el aspecto comercial con el musical. Después de 15 años en el negocio obtienes una cierta cantidad de poder , asegura.

Masucci compró Vaya y Alegre de Morris Levy, un empresario judío de Brooklyn que ganó notoriedad antes del boom latino, cuando reinaban los clubes de jazz. Levy es un personaje importante en la industria de la música por varias razones. Explotó el negocio de los derechos de autor con un programa de radio en su club Birdland, grabando a los músicos que allí se presentaban y reteniendo un porcentaje mal habido como autor de la música. También inventó la payola, el pago irregular a diyéis de otras radios para que pasaran canciones de sus sellos.

Por último, es fundamental su vínculo de negocios directos con la mafia italoestadunidense, compartiendo el sello Promo Records con Thomas Eboli, capo del clan Genovese. Fueron las prácticas desiguales hacia músicos negros de Levy las que convencieron a John Lennon de pelear una demanda iniciada por el empresario, con motivo de una línea de la canción Come Together, en la que el ex Beatle citaba textualmente a Chuck Berry. Levy, que poseía parte de los derechos de autor de Berry, fue derrotado en la corte por Lennon en 1974.