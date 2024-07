Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2024, p. 7

Cuando le dijeron a Ignacio Pineda no queremos que el Alicia se vaya . Él, dudoso, respondió: “Déjenme hablar con Los Alicios”. Pineda platicó con el resto del equipo que integró el Multiforo Alicia en su domicilio de avenida Cuauhtémoc, que después de 27 años cerró sus puertas el 12 de marzo de 2023. La respuesta del equipo, como ahora se sabe, fue un rotundo sí, y cuando cruzaron el umbral de su nueva sede, el primer pensamiento que pasó por la cabeza de Pineda fue: Estamos haciendo lo correcto , y así comenzó la nueva historia, la segunda temporada, el segundo aire, el lado B, el segundo piso del Alicia.

Nacho Pineda, en entrevista, cuenta la historia y despeja las interrogantes sobre qué pasó en esos meses de orfandad en la que el Alicia dejó la Ciudad de México; cómo fue la progresión de las negociaciones, el acondicionamiento del nuevo espacio en el 145 de la calle Eligio Ancona, de Santa María la Ribera y, claro, en qué consistió el soporte de las autoridades de la capital.

A grandes rasgos, Nacho Pineda refiere: Lo primero fue tomar el espacio, acondicionarlo. Fue un poco complicado, porque primero era una iglesia, después fue un archivo, y convertirlo en un espacio cultural implicó hacer muchos cambios .

Precisando, Nacho desmenuza: “Quitamos el salitre para acondicionarlo acústicamente, armamos el escenario, colocamos el equipo de audio, la iluminación del mismo, la cabina de sonido y recuperamos el resto de sitios que rodean el espacio principal… fueron muchos meses de trabajo. Al principio no pensé que fuera laborioso adecuar el espacio, pero ya estamos a 85 por ciento, nos falta poquito para llegar al 100. Lo que cambió, evidentemente, fue el aforo: ahora podrán entrar casi mil asistentes, además del escenario, la iluminación, los baños… hasta cocina tenemos. Todo es diferente, pero el espíritu del Alicia se mantiene, sigue siendo el mismo”.

Ahora, el Alicia tiene la figura jurídica específica de Espacio Cultural Independiente, con el folio 001, o sea, el primero reconocido por las autoridades de la ciudad. El entrevistado informa: Cuando decidimos que sí le entrábamos al proyecto, nos reunimos con Andrea González , directora general de Patrimonio Inmobiliario de la ciudad. Tuvimos varias pláticas, y ella nos mencionó todos los trámites que debíamos realizar; la Secretaría de Cultura local tersó la engorrosa tramitología, o sea, el papeleo. Si no nos hubieran acompañado, no nos habríamos animado, porque fueron muchos documentos. Tendremos que pagar renta, agua, luz, asegurar el inmueble y hacernos cargo de la adaptación del lugar. Tuve que hipotecar mi casa para adecuar el Alicia, porque el sitio estaba semiabandonado, no había duela, no había láminas; estaba lleno de palomas y ventanas rotas .