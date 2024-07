En esos sitios los interesados pretendían modificar el uso de suelo para legalizar la operación de comercios, restaurantes, hoteles y viviendas. No obstante, autoridades del gobierno central enviaron opiniones en sentido negativo, pues los cambios pudieran afectar el entorno urbano, el patrimonio inmobiliario y generar problemas de movilidad en las zonas aledañas.

Al respecto, la diputada Gabriela Salido agradeció el retiro de dichos proyectos, los cuales, a su consideración, requerían mayor análisis. En ello coincidió el presidente de la comisión, Víctor Hugo Lobo, al decir que no se quiere dejar en estado de indefensión a los ciudadanos.

Que no se fomentara invasión a espacios, que evidentemente se debe procurar su cuidado, por eso se han retirado; queremos continuar la discusión, a veces se da tiempo, pero a veces se requiere más diálogo y tomamos esta consideración cuando no hay el puntual consenso , dijo Lobo, quien no descartó que dichas reformas pudieran discutirse en alguna sesión próxima; esto, a menos de dos meses de que concluya la presente legislatura.

Dejan votación pendiente

Debido a que la diputada morenista Guadalupe Morales no pudo emitir su sufragio, en la sesión quedó pendiente de votación el dictamen sobre un punto de acuerdo para que autoridades instalen una mesa de trabajo con vecinos para transparentar los permisos de una obra en avenida Instituto Politécnico Nacional número 1939.