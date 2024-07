▲ La Secretaría de Medio Ambiente solicitó al parque de diversiones Six Flags presentar una propuesta diferente para instalar su nuevo juego mecánico Roller Coaster y evitar la tala de al menos 150 árboles. Foto Cuartoscuro

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 16 de julio de 2024, p. 28

La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, informó que no existe autorización alguna para el proyecto Roller Coaster Tipo A, que implicaría el derribo de 150 árboles, mismo que no aprobará, por lo cual solicitó al parque de diversiones Six Flags su reubicación; sin embargo, vecinos de Tlalpan anunciaron que presentarán oficios para impedir la tala de árboles.

Al término de una reunión con residentes de la demarcación territorial Gustavo A. Madero, afectados por el olor a combustible desde febrero pasado, señaló que se solicitó a la empresa dar a conocer el proyecto bajo un proceso de consulta vecinal.

De esta manera, se busca que se informe de manera detallada a los habitantes y usuarios del área de influencia sobre la pretensión de llevar a cabo este proyecto, que no está catalogado como una gran construcción, indicó.

Se trata, explicó, de una intervención para colocar un nuevo juego mecánico, pero en la última reunión que tuvo con Six Flags se le dijo que no se autorizará el derribo del arbolado.

Además, se le planteó que presentara una propuesta diversa sobre el sitio para instalar su nueva atracción como, por ejemplo, alguna área del estacionamiento, a fin de conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente.