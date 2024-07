E

l 21 de junio concluyó en la Universidad de Vigo, España, la décima Conferencia del Decrecimiento (https://tinyurl.com/3a8hhy84). El movimiento por el decrecimiento económico empezó en Europa en los años 70, impulsado por el ecologista austriaco André Gorz (1923-2007), como acompañamiento a críticas desde las periferias al sistema capitalista y consumista que persigue el crecimiento económico a toda costa, provocando la explotación humana, la destrucción del ambiente y la acumulación de la riqueza, de una manera cada vez más acentuada ( ¿Crecimiento para quién? , La Jornada, 6/7/24).

El movimiento por el decrecimiento aboga por sociedades que den prioridad al bienestar social y la sustentabilidad ecológica, lo cual requiere, según su página principal (https://degrowth.info/degrowth), una redistribución radical, la reducción del tamaño material de la economía mundial y un cambio en los valores comunes hacia el cuidado, la solidaridad y la autonomía. El decrecimiento significa transformar las sociedades para garantizar la justicia ambiental y una buena vida para todos, dentro de los límites planetarios .

Las contracríticas desde los bastiones neoliberales no podían faltar. La revista británica de propaganda capitalista The Economist publicó un artículo en 2023 (https://tinyurl.com/2225yfry) con el título sarcástico “Conoce a los europeos izquierdosos ( leftys) que quieren reducir la economía; Degrowers del mundo, ¡uníos!” Le escandaliza a The Economist que el objetivo del movimiento del decrecimiento es no sólo repartir mejor el pastel, sino reducirlo deliberadamente . Se mofa de que los degrowers creen que el crecimiento daña al planeta y sólo beneficia a los ricos y de su creencia de que la reducción de emisiones de carbono es un cuento de hadas para perpetuar el orden neoliberal . No importan a The Economist los costos que esas transiciones significan para miles de millones de personas por el extractivismo de los minerales críticos de sus territorios.

The Washington Post ( WP) ha iniciado un debate defendiendo el crecimiento económico asegurando que ha sacado a millones de la pobreza (https://tinyurl.com/4m5v2254). Pone como ejemplo la revolución verde , que en realidad es el comienzo de la destrucción de la producción y medios de vida de pequeños campesinos y de la concentración de la producción agrícola en pocas corporaciones.