Es un error pretender que el problema educativo nacional pueda ser entendido y atendido por alguien que no posee ni obra ni prestigio, nacional e internacional, en materia de educación y revolución de las conciencias. No hay lugar ni tiempo para inventar currículos. El problema no es contra personas, el problema es contra el tiempo y contra la vorágine que acosa y ataca a la educación pública con todo tipo de guerras de ignorancia, distorsión y desmemoria. Por el pasado, por el presente y por el futuro.

Ninguna expectativa tiene derecho de eclipsar los logros alcanzados hasta hoy, y que no son pocos, pero son insuficientes. Lo saben los expertos y lo sabe un pueblo que tiene ante sí desafíos de todo orden para lo que, se supone, contamos con instituciones empeñados en resolvernos los problemas teóricos y prácticos nacionales y no los arreglos cupulares. La grilla derrota a la política. Es un error reducir el debate sólo a los nombramientos de coyuntura. El debate es mucho más complejo y, sin eludir las razones y sinrazones de la asignación de cargos nombre por nombre, urge reconfigurar la agenda de la lucha que deberemos enfrentar en razón, además, del tiempo que se pierde y las oportunidades que se diluyen.

Todavía no resolvemos el analfabetismo, todavía la lectura de comprensión es un drama en todos los niveles incluyendo doctorados. Todavía la analogía, la prosodia, la sintaxis y la ortografía son debilidades amargas incluso en estudiantes avanzados de posgrado. Todavía la metodología, la lógica, la geografía y la historia son tragos amargos para muchachos y muchachas que no sólo odian sus contenidos también odian a sus docentes y a las instituciones que los imparten. Pero el asunto es mucho más complejo. Los presupuestos son insuficientes y se asignan al antojo de caprichos ajenos a los problemas reales. La formación docente se escatima y se deprecia, la producción científica, la investigación y los laboratorios de experimentación son actividades distantes de la vida cotidiana en del conocimiento, sus medios y sus modos de producción.

Ya basta de suponer que una sola persona por talentosa o prestigiosa que fuere en algún campo de la educación, pudiese dominar el abanico completo de temas y problemas que implica. Se necesita un movimiento colegiado con un programa nacional basado en métodos dialécticos de participación crítica y dinámica. No burocracias, sectas ni mafias. No traficantes ideológicos del conservadurismo, no vendedores de libros emboscada, no satnduperos de aula, no recitadores de efemérides ni grillos de oficio. Ya hemos tenido demasiado.