Ese PRI fue el resultado, como la roca después de una erupción volcánica, de la lucha revolucionaria y sus ideales. De la disputa fratricida posterior y del invento genial del general Plutarco Elías Calles de reglas que no acotaban el poder, sino el tiempo para ejercerlo. El PRI enarboló, en diferentes momentos, el reparto agrario, la creación de toda la red de seguridad social del país, la industrialización y crecimiento económico y, también hay que decirlo, debió enfrentar en los años 70 y 80 las crisis más profundas y autoinfligidas de las que tengamos memoria en el México moderno. El PRI fue muchas cosas, como la lógica implica en décadas de ejercicio del poder, pero era el PRI. Era el rival a vencer, el sinónimo de la operación y el entendimiento de la política, el partido que convocaba a políticos profesionales y promovía, en los hechos, la institucionalidad que lleva en el nombre. Y duele hablar del PRI así, en pasado, como vestigio de otro tiempo, porque la historia de México tiene un lustroso y largo capítulo escrito por el Revolucionario Institucional. Un partido que lo era todo, menos irrelevante. Un partido que podía generar amor y odio, pero no indiferencia. Una organización política que pesaba y se hacía sentir en cada colonia, distrito y municipio del país, y que hoy, tristemente, recorre silenciosamente el camino al empequeñecimiento, hacia la irrelevancia testimonial, al final, inmerecido, a pocos años de celebrar el centenario de la fundación del PNR, su predecesor genético.

¿Qué debate podemos tener en ese contexto los que hemos abrazado la causa del PRI?, ¿a quién importa, a quién fortalece ese debate tras la hecatombe electoral y renovación de la dirigencia? Muchas veces, en particular en 2000, se dijo que el PRI estaba herido de muerte. No, no está herido demuerte, está herido de irrelevancia, de pequeñez. Algo inmerecido para el mecanismo que permitió evolucio-nar de una guerra civil a un país en paz y desarrollo, que legó, pese a sí mismo, una democracia imperfecta, pero democracia al fin. Un partido que, en el pináculo del poder y la hegemonía, cedió, abrió espacios, hizo partícipe a la oposición de esa idea imperfecta de democracia. No, el PRI no está herido de muerte, está en un coma inducido por su propia dirigencia, que lo reduce a un instrumento burocrático, sombra de lo que fue e indigno portador de su historia.