Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 15 de julio de 2024, p. 9

En los últimos ocho años, casi un tercio de la superficie de Centroamérica, conocida como el Corredor Seco, ha sufrido periodos de intensas sequías, así como lluvias torrenciales e inundaciones que han propiciado el desplazamiento forzado de sus habitantes, de lo que no hay un registro oficial debido a que no ha sido prioridad para sus gobiernos, pues esta expulsión a causa de los fenómenos naturales no ha sido identificada como tal.

A pesar de que la intensidad y duración de estos eventos se amplifican por las altas tasas de deforestación y erosión de los suelos, las autoridades migratorias de las naciones de esta región han desestimado la afectación, ya que no hay programas para considerarlos refugiados por los efectos del cambio climático.

Esta zona se extiende desde el sur de Chiapas hasta Costa Rica; sin embargo, el mayor desplazamiento a causa de la intensa sequía o de las inundaciones es de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes optan por viajar a México en busca de una oportunidad para empezar de nuevo o llegar al norte y cruzar a Estados Unidos.

Así lo advierten datos del estudio Caracterización del Corredor Seco del Triángulo Norte de Centroamérica, retomado por el informe Desplazamiento por razones climáticas, una aproximación desde los derechos de las mujeres, que recientemente publicó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).