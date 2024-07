La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer los dictámenes de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Presidencia, senadurías y diputaciones federales, así como de comicios locales del actual proceso electoral, entre los que destacan incrementos en las sanciones que recibirán los partidos por gastos no comprobados, así como reducción en las multas por erogaciones no reportadas.

Sobre los criterios de sanción, ayer la comisión en la materia determinó aumentar la multa para los gastos no comprobados, señalando que éstos se sancionarán con 100 por ciento del monto involucrado, en vez del 50 por ciento que se había acordado en la propuesta original.

Sin embargo, decidió reducir las sanciones en los egresos no reportados, bajando la multa de 100 a 50 por ciento del monto involucrado.

La comisión también acordó que la sanción por no reportar algún periodo del informe será equivalente a 15 por ciento y no de 10 por ciento, como se hizo en procesos electorales pasados. De acuerdo con los criterios de sanción, también se estableció que si no concluyen el envíos de firmas en operaciones financieras, la multa será equivalente a 30 UMA.

Por otro lado, se detectó que hay seis casos en los que se rebasaron los topes de campaña en las elecciones federales, mientras 63 ex candidatos locales también sobrepasaron los topes, por lo que se hará una revisión detallada de sus gastos, a fin de que hagan las correcciones pertinentes en esta semana.