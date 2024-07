“Imagínense la palabra ‘rechazado’ para un joven que no le dan la oportunidad de seguir estudiando, rechazado por la sociedad. Y entonces en la preparatoria siempre me pregunté: ¿por qué los jóvenes no pueden estudiar si lo desean? Y caminé con los jóvenes que habían sido rechazados y logramos que entraran a la preparatoria”. Ya cuando cursaba la licenciatura hubo una tendencia privatizadora en la UNAM, mediante la cual se pretendió imponer un alza en las cuotas. Fue su segunda participación en movimientos sociales.

En ese tenor, Sheinbaum patentizó que no habrá vuelta en u en el modelo instaurado por López Obrador. No vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con la Cuarta Transformación, con esta revolución pacífica del pueblo y por el pueblo de México . Afirmó que la continuidad significa seguir con los programas que inició el Presidente. Por supuesto, se dará seguimiento a todos los programas de bienestar.

Yauhquemehcan, Tlax., Ha transcurrido mes y medio de la elección y en el bloque conservador no reaccionan, están todavía aturdidos porque se creen sus dogmas, se creen sus fanatismos, se creen esa manera de pensar que fue impuesta desde hace siglos de que no existe el pueblo , arengó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante una multitud que, viendo ya cercano el final del sexenio obradorista, lo arropó coreando: es un honor estar con Obrador .

Concentró su intervención en la educación, explicando: yo tuve oportunidad de estudiar hasta el doctorado y siempre he pensado que a mí quien me pagó la educación no fue mi familia, fue el pueblo, porque quien sostiene las universidades públicas es el pueblo, y yo le quiero regresar al pueblo de México lo que me dio y por eso vamos a seguir fortaleciendo la educación pública, la salud pública .

Abraham Vázquez, coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, presentó un resumen de los apoyos que se han entregado a los estudiantes: se ha atendido a poco más de 10 millones de estudiantes, con una inversión de poco más de 173 mil millones de pesos; a lo largo del sexenio se entregaron becas a 11 millones de estudiantes del bachillerato, con una inversión de 179 mil millones de pesos; en el caso de la licenciatura, más de un millón de estudiantes de las universidades más pobres de este país han recibido una beca educativa, con una inversión en toda la administración de poco más de 51 mil millones de pesos.

López Obrador centró su intervención en la continuidad de la 4T, subrayando que la elección fue en realidad una consulta al pueblo. Y en consonancia con las pancartas, ratificó que está cerca del adiós en la política, porque “ya cumplí con mi ciclo, ya llevo muchos años luchando y ya voy a jubilarme. Y me voy contento porque también tengo la convicción, además de ser maderista, estoy a favor de que no haya relección, sufragio efectivo, no relección.