A mí no me preocupa decir que ando en un Toyota, y no me da pena decir que trabajo para mantenerme; al contrario, yo prefiero dejarle a mis hijos un apellido que no tenga tache , indica Labastida.

También subraya que al momento en que Alito Moreno buscó la dirigencia del partido en 2019, el ex rector de la UNAM, José Narro, le contó que el propio Moreno Cárdenas le advirtió de no competirle la dirigencia partidaria porque tenía el apoyo del ex presidente Enrique Peña Nieto, y había desviado 300 millones de pesos del gobierno de Campeche.

Por su parte, Monserrat Arcos dice no estar sorprendida por las versiones de una supuesta cena entre Moreno Cárdenas y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como presuntas reuniones con magistrados.