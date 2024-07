L

os directivos treparon a un avión rumbo a Europa dándose de santos, agradeciendo al cielo no haber contratado a Marcelo para el Tri. ¡Y pensar que estuvo cerca!, ¡ufffff!… ¡Vaya candente rueda de prensa de Bielsa!, algo nunca antes visto. Con los ojos chispeantes, desorbitados y alzando el dedo acusador lanzó verdades jamás dichas por un técnico. Fue como una leona defendiendo a sus cachorros que tiraron zarpazos en la tribuna del estadio Bank of America. El Loco Bielsa criticó las canchas, la seguridad de la Copa América, a la Conmebol, a la prensa y al anfitrión, Estados Unidos.

Mientras la organización de la Copa América enmudece y se contrae para digerir tan tremendo puño, los bufones que tienen convertido al futbol mexicano en un circo, viajaron en grotesca caravana a ofrecer por tercera ocasión la silla quemante a Javier Aguirre. Son un pelotón de hombres sin palabra (como dicen una cosa dicen otra); habían prometido a Jimmy Lozano mantenerlo en el timón no hasta 2026, sino que hablaron de planes hasta 2030; sin embargo, el viernes le ofrecieron irse o ser degradado. Obvio, se fue.

Se echó solito , dirá un triunfal Juan Carlos Rodríguez, alto comisionado del futbol mexicano. En efecto, Lozano evidenció que la selección le quedó grande; no obstante, a los directivos y dueños de clubes les falta mucho para ser serios, sólo causan hilaridad de tanto verlos tropezar y hacer desfiguros. Ahora fueron por el Vasco Aguirre para lanzarlo de saltimbanqui en su procesión circense, a implorarle que los rescate del anonimato, ya de perdida para que le ponga sal y pimienta a las conferencias durante un Mundial donde el Tri promete ser del montón.