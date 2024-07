A

urora Garza Real escribe: Me parece que no acabamos de saber cómo vivir porque no acabamos de aprender a amar, a nosotros mismos ni a los otros. Y no logramos saber morir o adoptar una actitud más natural ante nuestra muerte y la de nuestros seres queridos porque no sabemos amarnos con inteligencia a nosotros mismos ni a los otros. La vida y la muerte están tan cerca la una de la otra que no podemos amar a la primera si no sabemos amar a la segunda. Por eso lo más opuesto al amor es el miedo, no el odio, que sólo es consecuencia de la ignorancia, los prejuicios, la información manipulada, los complejos y las fobias. De ahí la falta de naturalidad de la política, las religiones, la academia y los medios ante la muerte; optan por mentir y tergiversar porque no se deciden a amar. Por más que lo intentan mal disimulan su miedo, con las consecuencias que todos conocemos .

Roberto Olivera Villanueva comenta: “La vida es la gran maestra si hay capacidad de aprendizaje. No un deber ser convencional sino un ‘así soy’ y asumo las consecuencias. No cambiar al mundo, sino que el mundo no me cambie sustentado en un conocimiento de mí mismo y de una competencia atenta conmigo mismo. No ser esclavo de lo temporal sino del ahora y aquí como principio de atención. Salimos de un sufrimiento para entrar a otro y terminar en otro más porque nos falta apertura de pensamiento, de corazón y de espíritu. Somos perezosos. A los viejos se les deja a su suerte y a su muerte, pues la mayoría son incapaces de decidir por sí mismos incluso cuando sus circunstancias son atroces; el miedo con el que vivieron su existencia se recrudece. Se nos vuelve difícil ser felices por propia decisión por lo que depositamos esa felicidad en otros. Nos falta imaginación moral”.