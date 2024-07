S

in memoria para aprender la lección, Morena prepara su deceso sin haber logrado ser partido y en medio de un caos de intereses que no podrá remediar una dirigencia vacua, sin proyecto ideológico claro y contundente y manejado por ambiciones tribales.

La salida de Mario Delgado anunciada desde hace muchos ayeres no servirá para que dirigencia y militancia inicien una reflexión que permita al organismo concebir algo más que un movimiento hecho de pedacería ideológica que ahora buscará convertirse en negocio familiar.

Por qué la aún secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, será ¿irremediablemente la presidenta Morena? ¿Qué merecimientos tiene la funcionaria como para ocupar la comandancia de la organización política más poderosa del país? ¿Bastan las simpatías de la Presidencia para que pese a sus malas o muy mediocres actuaciones en el gabinete actual se le dé otro puesto?

Claudia Sheinbaum deberá tener en cuenta que Morena debe ser, quiera o no, uno de los pilares de su gobierno. Sí, la oposición está muy dañada y no será en el corto plazo cuando pueda volver con ímpetu a las contiendas electorales, pero eso no evita, de ninguna manera, que la ciudadanía observe y en su momento califique con su voto, el desempeño partidista.

Si como se dice en algunos corrillos, la idea es tener una presidencia débil, tanto que no pueda ser ni reconocida por la militancia para permitir que los choques internos vayan creando fracciones duras, tal vez la estrategia funcione para ellos, pero no para la Presidenta.

Es algo muy parecido a lo que sucedió con Batres en la Secretaría de Gobierno de la ciudad. A la pregunta de la jefa de Gobierno entonces, Claudia Sheinbaum, sobre la idoneidad del personaje para el cargo, la respuesta era sencilla: será bueno para alegar en contra de la oposición, pero nunca trabajará para apoyar a Sheinbaum. Martí sólo trabaja para Batres.