o es que inevitablemente se me deba considerar un tipo cegado, ofuscado u obseso. Tal vez, solamente, empecinado y testarudo, pues otra vez inicio estos renglones con una referencia a la señora X. Pero al leerla, entenderán que era inevitable. Resulta que la candidata de marras rompió todos los límites: una cosa es agredir, insultar, difamar a unos simples mortales como Andrés Manuel y Claudia, y otra subir su ira y descontrol mental contra la divinidad . Juzguen ustedes: según la Sagrada Biblia, el libro de Dios (Éxodo 20:1-70), los mandamientos segundo y octavo tipifican el comportamiento reiterado de la (aún) candidata presidencial. Ustedes opinen: el primero de ellos nos dice: No tomarás el nombre de Dios en vano , y el otro agrega: No darás falsos testimonios ni mentir . Pues en diversas declaraciones, la señora X contradijo (a veces abiertamente y otras de manera soterrada) estos ordenamientos y afilió sin derecho ni prueba alguna al Supremo Hacedor a la triple alianza partidaria. En Monterrey, públicamente sostuvo: Tengan la certeza: Dios está con nosotros. Dios está conmigo. ¿Quién contra mí?