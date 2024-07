¿A

fectará a los mexicanos el atentado contra el candidato republicano Donald Trump? En el supuesto de que gane las elecciones aparentemente no y ya vemos que ni los tribunales ni las balas lo paran. Sin embargo, hay circunstancias que nos llevan a pensar que sí pudiera tener consecuencias. Cuando fue alcanzado por un proyectil en la oreja derecha, Trump hablaba ante una pequeña multitud en Butler, Pensilvania, del problema migratorio, de los cruces ilegales durante el gobierno del presidente Biden. Esa gráfica es de hace un par de meses , dijo. Y si quieren ver algo muy triste... No alcanzó a terminar la frase, se tiró al piso y los agentes del Servicio Secreto lo cubrieron. Seguramente no olvidará el resto de su vida el atentado, como tampoco el tema migratorio. Cuando los agentes lo bajaron del escenario, lo vimos con el rostro descompuesto, desafiante, con un manchón de sangre en el rostro y el puño levantado gritando “ fight, fight, fight” (pelea). ¿Contra quién? ¿Contra los cruces ilegales? ¿Contra los indocumentados que ya se encuentran en territorio estadunidense? Cualquier cosa que tenga en mente pudiera afectar a los mexicanos.

Los “bad hombres”

Cabe recordar que Trump estuvo involucrado en un negocio de construcción de una torre de condominios en el litoral Tijuana-Rosarito. Terminó mal. Se dijo defraudado. Ya estaba predispuesto en su campaña presidencial: “Tenemos algunos bad hombres aquí y los vamos a expulsar”, amenazó. Ya como presidente emprendió la construcción del muro fronterizo y presionó al gobierno mexicano de distintas maneras. Decían los de la oposición que era inevitable un choque con el presidente López Obrador, tuvo que tejer fino para esquivar el conflicto. Trump ha hecho referencias positivas sobre el presidente mexicano. El nuevo capítulo después del atentado en Butler tocará escribirlo a Claudia Sheinbaum. Armó un buen equipo, ya sea que le toque torear a Trump o –sería un milagro– a Biden: los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González, y, desde luego, el (o la) embajador en Washington, cuya designación está pendiente.