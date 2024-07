E

l pasado fin de semana las fuerzas militares de Israel, con el pretexto de dar muerte a dos mandos de Hamas, asesinaron en un bombardeo a 92 palestinos inermes que se encontraban en el campo de refugiados de Al Mawasi, cerca de Jan Yunis, e hirió a cerca de 300; este crimen de lesa humanidad fue replicado en el campo de Al Shati, en la ciudad de Gaza, donde murieron 20 personas a consecuencia de un ataque de Tel Aviv.

En esta ocasión, esas masacres de población civil, las más recientes en una cadena de barbarie que lleva ya más de nueve meses y que ha acabado con la vida de casi 40 mil palestinos de Gaza, fueron opacadas en los medios por la noticia del atentado contra Donald Trump en Pensilvania.

Pero incluso si no hubiese sido el caso, la información sobre las atrocidades cotidianas que perpetran los gobernantes israelíes en lo que queda de la franja de Gaza no ha bastado para que los únicos que pueden frenar el genocidio en curso –los gobiernos de Estados Unidos y de sus socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)– hagan algo para detenerlo. Con una insensibilidad exasperante, los jefes de Estado en Washington, Londres, París, Roma, Berlín, Madrid y los demás, se limitan a formular tibios desacuerdos con Tel Aviv por el asesinato en masa de niños, mujeres, hombres y ancianos y omiten cualquier acción efectiva de las muchas que podrían adoptar para presionar a Benjamin Netanyahu a una retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y de Cisjordania –donde también se lleva a cabo una aniquilación de habitantes–: desde una suspensión inmediata de suministros bélicos hasta sanciones económicas que obligarían a poner fin a la agresión. En tanto no actúen, deben considerarse, más que aliados, cómplices de Israel.