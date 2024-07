Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 15 de julio de 2024, p. 27

Tel Aviv., Los hutíes de Yemen afirmaron haber efectuado ayer dos operaciones militares, una en el golfo de Adén y otra en Eilat, en el extremo sur de Israel. Su portavoz militar, Yahya Saree, aseguró que atacaron el barco israelí MSC Unific en el golfo de Adén, con misiles balísticos y drones, además de objetivos castrenses en Eilat. No sonaron las alarmas de misiles entrantes en Eilat ni las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de artefactos. El grupo rebelde suele hacer afirmaciones sin pruebas sobre su actividad bélica y también describe barcos como israelíes cuando no lo son. Según los sitios de seguimiento, el navío estaba bajo bandera de Liberia, pero su propiedad no está clara. El portavoz hutí dijo que estas últimas operaciones se produjeron en respuesta al ataque aéreo israelí contra Jan Yunis del sábado, que cobró la vida de al menos 90 palestinos e hirió a otros 300, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. Desde noviembre, el grupo hutí, alineado con Irán, ha atacado en rutas marítimas en el mar Rojo y el golfo de Adén. En decenas de ofensivas, los hutíes hundieron dos barcos, capturaron otro y mataron al menos a tres marinos.