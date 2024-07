Explicaron que a la reunión de ayer en la tarde en el palacio de gobierno, asistieron el edil de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, agentes municipales, así como funcionarios de la fiscalía, pero no se dieron a conocer los acuerdos.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Autoridades municipales de Chenalhó se reunieron con funcionarios estatales en Tuxtla Gutiérrez, para exigir que apoyen a los pobladores de Tzanembolom que desde el miércoles se refugian en la escuela de la localidad, debido a que integrantes del grupo de Los Herrera no han dejado de disparar armas de alto calibre hacia ese lugar.

No cesan disparos

Los disparos provienen de la denominada Fracción Tzanembolom que se formó cuando se dividió la comunidad y un grupo de habitantes decidió aliarse con el grupo delictivo Los Herrera, que por dos décadas tuvo el control en el vecino Pantelhó, hasta julio de 2021, cuando irrumpieron las autodefensas del pueblo El Machete, que ahora gobiernan ese lugar a través de un concejo municipal.

Por ratos se calma el tiroteo, pero luego sigue: así hemos estado desde el miércoles, sólo encerrados y tirados en el piso , comentó otro poblador, tras señalar que los militares los apoyan con una comida al día (arroz y frijoles, sin tortillas). El sábado hubo balazos todo el día y comimos hasta en la noche .