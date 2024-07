Fue completamente mi decisión , dijo a Ap en una entrevista en 1994. Mis padres nunca me obligaron a hacer nada; ellos me apoyan, no importaría si fuera una jugadora de futbol profesional .

No tengo idea de cuánto tiempo estaré en quimioterapia... No es algo que yo ni mis médicos puedan predecir, y da miedo; es como una gran llamada de atención , dijo Doherty en un episodio de finales de junio de su podcast Let’s Be Clear, en el que agregó que un cambio reciente en la forma de sus células cancerosas le abrió la puerta a nuevos protocolos.

▲ Dos momentos de la actriz que sucumbió al cáncer de mama. En la imagen superior, en 2005 en un concierto y abajo en 2018 con la prensa. Foto Afp

La carrera de Doherty se inició cuando tenía 11 años después de haber sido elegida para la serie de corta duración La casa en la pradera, en 1982, donde interpretó a Jenny Wilder. Ese mismo año prestó su voz a un personaje en la película animada The Secret of NIMH; más tarde en esa década apareció junto a Helen Hunt y Sarah Jessica Parker en Girls Just Want to Have Fun, y con Reese Witherspoon en la serie dramática familiar Our House.

Después de un papel en la película de culto de 1988 Heathers, saltó a la fama mundial cuando fue elegida como Brenda Walsh en el drama adolescente Beverly Hills, 90210. Brenda y su hermano Brandon (Jason Priestley) fueron presentados como los personajes principales del programa.

También protagonizaron el drama Tori Spelling, Luke Perry y Brian Austin Green.

Doherty abandonó la serie después de cuatro temporadas, en 1994, y en 2008 participó en un reinicio producido por The CW. Se informó que le pagaron hasta 50 mil dólares por episodio.

Otro de los papeles definitorios le llegó en 1998 por el productor de Beverly Hills, 90210, Aaron Spelling, en Charmed, serie sobre tres hermanas que son brujas.

Doherty estuvo casada durante un año con el actor de Sunset Beach Ashely Hamilton, en 1993, y durante nueve meses con Rick Salomon en 2002. Salomon es un jugador de póquer de alto riesgo y se casó dos veces con Pamela Anderson.

En el momento de su muerte, Doherty estaba en proceso de divorciarse de su esposo durante 11 años, el fotógrafo Kurt Iswarienko.

Rose McGowan, compañera de actuación de Doherty en Charmed le rindió homenaje a su amiga en Instagram con una emotiva compilación de videos, que presenta fotos y videos de Doherty a lo largo de los años.

Reflexionó sobre su amistad de años y la describió como una ruda de buen corazón en medio de su batalla contra el cáncer de mama.